M. (29) is eerste gedetineerde die kan trouwen tijdens corona: “Het was mijn eerste kus sinds een jaar. Jammer dat we niet intiem mogen zijn”

Merksplas -

Voor het eerst sinds corona is nog eens een gedetineerde kunnen trouwen in de gevangenis. In Merksplas gaven M. (29) en zijn verloofde elkaar het jawoord. Na de ringen en een kus moest hij meteen zeven dagen in quarantaine. En ook intiem bezoek is nog steeds niet toegelaten. “Maar die korte aanraking deed zoveel deugd.”