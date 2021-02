Iran weigert opnieuw onderhandelingen met VS over nucleaire deal

Iran gaat niet in op de uitnodiging van de Europese Unie om met de VS rond de tafel te zitten over de Iraanse nucleaire deal. Dat heeft een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld. Dat doet Iran pas wanneer de VS opnieuw in het akkoord stapt en de sancties tegen Iran opheft.

Iran reageert enkel op daden van VS. “We nemen onze engagementen opnieuw op als de sancties opgeheven worden”, aldus woordvoerder Saeed Khatibzadeh zondag. Ook zal Iran zich niet laten intimideren door kritiek van de VS en de drie Europese partners in het akkoord, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk

Teheran blijft wel samenwerken met de Europese buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell, de drie Europese landen, China en Rusland.

De Europese Unie had eerder deze maand een informele vergadering voorgesteld tussen Iran en de VS. De administratie van de Amerikaanse president Joe Biden ging wel akkoord met het overleg.

Impasse

De VS en Iran bevinden zich sinds januari, toen Joe Biden president werd, in een impasse. Washington gaf aan weer te willen toetreden tot het nucleaire akkoord als Iran zijn engagementen uit het akkoord weer opneemt, terwijl Teheran wil dat de VS eerst de sancties opheffen.

Dinsdag kondigde Iran nog aan het aantal inspecties van zijn nucleaire sites door het Internationaal Atoomagentschap (AIEA) te zullen beperken, nadat de VS een door Iran voorgestelde deadline om de sancties op te heffen niet respecteerde.

Het nucleair akkoord werd in 2015 ondertekend tussen Iran, de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Rusland, China en de EU. Het had als doel om het Iraanse atoomprogramma aan banden te leggen. De vorige Amerikaanse president, Donald Trump, besliste in mei 2018 echter om zijn land eenzijdig terug te trekken uit de deal en weer sancties op te leggen aan Iran.