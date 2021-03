Het spaarpotje is bijna leeg: gemeenten konden 2020 nog overbruggen, maar vrezen voor geldtekort in de toekomst

Eén jaar na het uitbreken van de coronacrisis houden veel steden en gemeenten hun hart vast. 2020 was voor de meeste lokale overheden financieel nog verteerbaar, maar de vrees voor een zware budgettaire klap is bij burgemeesters groot. Volgens een grote rondvraag van Radio 2 en de UGent stelt een kwart van de gemeenten zelfs investeringen uit. “Er is geen paniek, maar wij zijn wel bezorgd”, stelt Sophie De Wit (N-VA), burgemeester van Aartselaar.

“Wij hebben beslist geen nieuwe functies in te vullen. Een mobiliteitsambtenaar of patrimoniumbeheerder? Dat gaat nu niet. En ook op de heraanleg van straten besparen we. In plaats van alles volledig ...