Anderlecht toont zijn tanden: vijf redenen waarom paars-wit nu wel wint en in de running blijft voor Play-off 1

Het moest niet mooi zijn. Anderlecht moest na de lamentabele 10 op 27 vooral winnen op Standard en slaagde in die missie: 1-3. De clasico was allesbehalve een geweldig kijkstuk, maar de no-nonsense-aanpak leverde paars-wit wel 3 punten op. Daardoor blijven ze in de running voor Play-off 1. Wij zochten vijf redenen waarom Anderlecht dit keer wel won.

Jürgen Geril