PREMIER LEAGUE. Liverpool kan eindelijk nog eens winnen, Solskjaer ziedend na flauwe topper

Liverpool weet terug wat winnen is. Tegen laagvlieger Sheffield United wonnen de Reds vlot met 0-2 na een goal van Curtis Jones en een owngoal van Bryan. Eerder op de dag baarde de topper tussen Chelsea en Manchester United een muis: 0-0. Na de wedstrijd ging het daar vooral over een niet gefloten strafschop na een vermeende handsbal van Callum Hudson-Odoi.

Na vier opeenvolgende verliespartijen kreeg Liverpool met Sheffield de ideale tegenstander voor zich om vertrouwen op te doen, de Blades zijn immers zo goed als zeker van degradatie naar de Championship. Liverpool ging dan ook meteen op zoek naar een goal. Via onder meer Wijnaldum, Firmino en Curtis Jones kreeg het enkele grote kansen, maar scoren lukte aanvankelijk niet. Dat was vooral de verdienste van Sheffield-doelman Ramsdale. Met enkele puike reddingen belette hij de Liverpool-drietand lange tijd het scoren.

Foto: EPA-EFE

Vroeg in de tweede helft moest de doelman zich dan toch gewonnen geven. De 20-jarige Curtis Jones trapte een afvallende bal voorbij een kansloze Ramsdale. Een dik kwartier later was de wedstrijd helemaal gespeeld wanneer een trap van Firmino via de voet van Bryan opsprong en zo de thuisdoelman verraste. Na de 0-2 bood Sheffield geen verweer meer en Liverpool kon de match simpel uitspelen. Dankzij de overwinning wordt Liverpool vijfde en behoudt het de voeling met de top vier.

Solskjaer ziedend na niet-gefloten penalty

Eerder op de dag speelden Manchester United en Chelsea 0-0 gelijk in een flauwe topper. De wedstrijd had weinig om het lijf, waardoor er achteraf vooral gesproken werd over de beslissing van scheidsrechter Stuart Attwell om geen strafschop te fluiten na een handsbal van Chelsea-winger Callum Hudson-Odoi.

De bewuste fase Foto: Pool via REUTERS

Die maakte in de zestien meter een beweging met de arm en raakte daarbij de bal. Attwell gaf echter geen krimp en ook na consultatie van de VAR hield hij voet bij stuk. Bij Man. United voelden ze zich dan ook bestolen. Luke Shaw beweerde na de match immers dat de ref tegen aanvoerder Harry Maguire gezegd had dat hij geen penalty wilde geven uit schrik voor mogelijke controverse.

United-trainer Ole Gunnar Solskjaer reageerde dan ook furieus toen hij met de uitspraken geconfronteerd werd. “Natuurlijk is dit zorgelijk. Het komt door al die invloeden van buitenaf en het gepraat van Chelsea over de VAR”, klonk het. Met dat laatste verwees Solskjaer naar een artikel op de Chelsea-website over een onbestrafte overtreding van diezelfde Maguire op Azpilicueta in de heenmatch. “Het is brutaal om zoiets op je website te zetten, want zo worden refs beïnvloed”, vervolgde de Noor zijn tirade. “Er wordt vaak gezegd dat we penalty’s cadeau krijgen, maar nu hadden wij er een moeten krijgen. Duidelijker kan niet.”