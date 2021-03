Geen besmettingen bij OHL na bezoek aan Club Brugge

Bij OHL hadden ze gevreesd voor coronabesmettingen na hun bezoek aan het geplaagde Club Brugge vorige maandag, maar iedereen heeft vrijdag negatief getest bij de Leuvenaars. Eerder in de week hadden ze bij OHL op eigen initiatief al sneltesten gedaan om zich te krijgen op de impact van de wedstrijd in Brugge, en ook daar had de hele groep al negatief getest. De mannen van Marc Brys treden dus op volle sterkte aan tegen Antwerp vanavond, al komt de partij wel nog net te vroeg voor Maertens en Aguemon, die op de terugweg zijn na blessure.