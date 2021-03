Wie gunt het Oostende niét? Kustboys gaan van gedoodverfde degradatiekandidaat tot Play-off 1-team

In de perszaal staan week na week meer camera’s, de vragenronde na de match wordt langer. Plots wil iedereen weten wat het geheim is van KV Oostende: van gedoodverfde degradatiekandidaat tot serieuze kandidaat voor Play-off 1. En dat met een kern waar afgelopen zomer niemand echt warm van werd.

“Je weet wat er gaat gebeuren. Agressieve druk naar voor. We hadden daar ook een plan voor. En toch komen we in de problemen.” KV Mechelen-coach Wouter Vrancken had een simpele verklaring voor de nederlaag ...