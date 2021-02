Alexis Saelemaekers geeft assist voor Milanese winning goal in topper tegen AS Roma

Na twee nederlagen heeft AC Milan zondag nog eens kunnen winnen. Tegen AS Roma werd het 1-2. Bij de Rossoneri stond onze landgenoot Alexis Saelemaekers 83 minuten op het veld. Hij pakte geel en gaf de assist voor de winning goal. Dankzij de zege blijft Milan op vier punten hangen van Inter, dat eerder op de dag won van Genoa.

Na nederlagen tegen Spezia en stadsgenoot Inter, trok Milan met het mes op de keel naar Rome. Wilde het de hoop op de titel levend houden, kon het maar beter winnen van AS Roma. De Romeinen konden de drie punten dan weer goed gebruiken in hun jacht naar Champions League-voetbal. Het waren de bezoekers die het best aan de match begonnen en na een kleine vijf minuten leken ze ook op voorsprong te komen, maar de VAR stak er een stokje voor. Meteen daarna miste Ibrahimovic tot twee keer toe een grote kans.

?? | Stel je voor dat dit hakje van Zlatan Ibrahimovic in de goal belandde! ??#RomaMilan pic.twitter.com/RowzO8c6zn — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 28, 2021

Uiteindelijk duurde het tot vlak voor de rust vooraleer Milan op voorsprong kwam. Fazio beging een overtreding in de zestien meter en Franck Kessié mocht Milan vanop de stip op voorsprong trappen. Na vijf minuten in de tweede helft was alles echter alweer te herdoen voor de bezoekers wanneer Jordan Veretout met een knappe plaatsbal de gelijkmaker op het bord zette.

?? | Wat een heerlijk doelpunt van Jordan Veretout! ??#RomaMilan pic.twitter.com/o4ejoajvmw — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 28, 2021

Lang stond die stand wel niet op het bord: vlak voor het uur vond Saelemaekers immers Ante Rebic, die zich goed vrij draaide en Milan opnieuw op voorsprong trapte. Roma ging daarna nog wel op zoek naar de gelijkmaker, maar kwam niet meer tot scoren. Dankzij de zege blijft Milan tweede op vier punten van Inter. Juventus, dat maandag nog speelt, staat derde op zes punten van de Milanezen.

?? | Alexis Saelemakers met de assist, Ante Rebic werkt prima af! ??#RomaMilan pic.twitter.com/kEwyOfbAoj — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 28, 2021

LEES OOK: Man in bloedvorm: Romelu Lukaku scoort al na 32 seconden voor Inter na combinatie met maatje Lautaro Martinez