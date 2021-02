Donald Trump zet deur op een kier voor nieuwe strijd om Witte Huis in 2024 tijdens eerste speech sinds zijn vertrek

Nee, ze zijn in Amerika nog niet verlost van Donald Trump. De oud-president werpt zich op als dé leider, de enige, van de Republikeinse Partij. Zijn eerste doel: het Congres heroveren in 2022. En daarna, “wie weet...” De oud-president zet de deur op een (wijde) kier voor een eventuele herverkiezing in 2024. Dat heeft hij gezegd tijdens de CPAC, de hoogmis van conservatief Amerika.

“Ik sta hier vandaag om jullie te zeggen dat die ongelooflijke trip die we samen vier jaar geleden begonnen, verre van over is. We zijn hier bijeen om het te hebben over de toekomst – de toekomst van onze beweging, de toekomst van onze partij en de toekomst van ons geliefde land.” Donald Trump mag dan al weg zijn uit het Witte Huis, hij heerst meer dan ooit over de conservatieve achterban van de Republikeinse partij. Dat bleek zondag tijdens de Conservative Political Action Conference (CPAC) in Orlando, Florida.

De fans waren massaal opgedaagd om Donald Trump te verwelkomen in Orlando, Florida. Foto: EPA-EFE

Leider van de Republikeinen

Minder dan 40 dagen na zijn vertrek uit het Witte Huis en minder dan twee maanden na de bestorming van het Capitool heeft Donald Trump zijn politieke comeback gemaakt. Met een snoeiharde speech waarin hij de prestaties van zijn eigen administratie ophemelde en de vloer aanveegde met zijn opvolger. Een speech waarin hij zichzelf meer dan ooit profileerde als dé leider van de Republikeinse partij, “onze partij”. Hij weerlegde het gerucht als zou hij een eigen partij oprichten: “We starten geen nieuwe partij, we zullen onze kracht en sterkte niet verdelen. In plaats daarvan zullen we verenigd en sterk zijn als nooit tevoren.” “De enige verdeeldheid die er is”, zo vervolgde de oud-president, “is die tussen een politiek kliekje van het establishment in Washington DC en alle anderen in het hele land.”

Over zijn eigen toekomst lichtte Donald Trump een tipje van de sluier. Eerst focust hij naar eigen zeggen op de parlementsverkiezingen van 2022, om de meerderheid te heroveren op de Democraten en zoveel mogelijk politieke medestanders in het Congres te loodsen. En vervolgens “het Witte Huis te heroveren”. Het Witte Huis waarvan hij nog altijd vindt dat hij er recht op had. “En, wie weet, misschien beslis ik wel om hen een derde keer te verslaan.”

Er zijn grote hervormingen van het kiessysteem nodig, klonk het nog. “We hebben een ziek en corrupt verkiezingssysteem.”

Foto: AFP

“Dramatische” Biden

Trump zou Trump niet zijn mocht hij zijn opvolger niet met de voeten vooruit tackelen: hij had het over “de meest dramatische eerste maand van eender welke president uit de moderne geschiedenis”.

Hij neemt het zijn opvolger onder meer kwalijk dat hij de Verenigde Staten bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil houden, en dat hij het land weer bij het klimaatakkoord van Parijs aansloot. Toen het over de coronacrisis ging, zei Trump ook dat zijn opvolger de vruchten plukt van zijn inspanningen om snel vaccins te krijgen.

Hij riep president Biden op om de scholen te heropenen ondanks de pandemie, een vuist te maken tegen China met zijn verderfelijke handelspraktijken en terug te grijpen naar het strenge migratiebeleid van zijn eigen administratie. “In één maand tijd gingen we van America First naar America Last.” Uitspraken die er bij de aanwezige fans ingingen als zoete koek.