Romelu Lukaku dendert gewoon door

32 seconden stonden op het bord of de topschutter aller tijden van de Rode Duivels stond al op het scorebord. Opkomen als een stormram, veinzen dat hij naar zijn goede linker zou gaan om de bal dan met zijn rechter in de verste hoek te kruisen. Minder dan vierentwintig uur nadat recordkampioen Juventus punten had laten liggen tegen Verona, zette Inter weer een stapje richting titel. De Oude Dame volgt nu al op tien punten.

Wie de held zal zijn moest dat effectief lukken, daar is intussen al weinig twijfel meer over. Internazionale is meer en meer een éénmansploeg. Na rust zette Lukaku Matteo Darmian op weg naar de 2-0. De 3-0 van Alexis Sanchez kwam er nadat Genoa-doelman Mattia Perrin een kopbal van Lukaku maar net uit zijn doel had kunnen houden. De Belgische spits zit nu al aan achttien goals en zes assists.