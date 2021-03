Onbekende Belg gaat wereld rond met sublieme goal

Sam klaarde zijn huzarenstukje in de kwartfinale van de FA Trophy, de Engelse beker voor semiprofessionele teams. “Het was een ingeving van het moment”, zei de 1m95 grote spits zondag. “De bal kwam achter mij, waardoor ik niets anders meer kon doen om erbij te raken. Ik dacht: ik probeer het gewoon, ook al had ik het zelfs op training nog nooit gedaan. Ik voelde meteen dat ik hem goed had geraakt. Toen ik hem over de doelman binnen zag gaan, was het even een gekkenhuis in mijn hoofd. Deze goal gaat voor altijd in mijn gedachten blijven.”

Puskas Award

Na afloop van de match die zijn club met 3-1 won van Oxford City, zag Sam tot zijn verbazing hoe hij in een mum van tijd viraal ging. “Eigenlijk had ik twee goals gescoord, maar doordat mijn tweede zo’n aparte en speciale goal was, praat zelfs niemand over die eerste treffer. Op sociale media werd ik al overladen met berichtjes. Ik zag dat ze me zelfs al een kanshebber voor de Puskas Award (de verkiezing van de FIFA voor de mooiste goal van het jaar, nvdr.) noemen. Dat is mooi, maar ik heb echt geen idee of ik dat zou kunnen winnen.”

Sam, die als jeugdspeler onder meer voor Lierse en Standard uitkwam, heeft ondanks zijn jonge leeftijd ook al in Israël, Nederland en Bulgarije gevoetbald. “Dat is niet overal een succes geweest, maar ik heb wel al veel gezien en meegemaakt. Ik hoop dat ik ooit in de Premier League terecht kan komen, maar we zullen wel zien. Uiteindelijk was het maar één goal, ik wil mijn voetjes op de grond houden. Van Belgische clubs heb ik voorlopig nog niets gehoord.”