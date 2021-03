Niet-medische contactberoepen weer open: zo zal uw bezoek eruitzien en met deze regels moet u rekening houden

De kappers kregen van de veiligheidsraad al op 13 februari groen licht om hun zaak te openen, nu staan ook de andere niet-medische contactberoepen te trappelen om vanaf vandaag opnieuw in actie te schieten. Hoe zal uw bezoek er uit zien? Wij zetten de regels nog eens op een rijtje.

Onder meer schoonheidsspecialisten, massage- en pedicuresalons, nagelstylisten, tatoeëerders piercingstudio’s en bemande zonnebankcentra mogen vanaf maandag opnieuw aan de slag, met dezelfde voorzorgsmaatregelen als die waarmee de kappers ook al twee weken aan de slag zijn.

Bovenop de geldende verplichtingen, waaronder afstands- en hygiëneregels zijn er nog wel wat regels die gerespecteerd moeten worden. Een afspraak op voorhand maken is verplicht.

“Zelf moeten gezondheidswerkers een chirurgisch mondmasker dragen, voor klanten kan een stoffen masker ook”, zegt Mario Blokken van de Belgische Beauty Federatie.

Dat masker mag af wanneer het gelaat wordt behandeld, en enkel gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor die behandeling.

Uitbaters zijn niet verplicht behandelingen aan het gezicht toe te staan. Sommige tatoeëerders hebben al laten weten geen tattoos aan te brengen aan het gelaat.

Uit voorzorg, zodat iedereen te allen tijde zijn of haar mondkapje kan aanhouden en daardoor het risico op een mogelijke coronabesmetting verkleint.

“Daarnaast moet er onder meer voldoende verlucht worden, of er moet een CO2-meter in de zaak gehangen worden. Tussen elke klant moet 10 minuten zitten en in die tijd moet alles goed ontsmet worden”, aldus nog Blokken.

Extra inspanningen

Voor klanten wijzen de regels zichzelf uit. De zelfstandigen, die de niet-medische contactberoepen uitoefenen, moeten extra inspanningen doen om hen de weg te wijzen.

Zo moeten ze richtlijnen duidelijk zichtbaar maken, zowel binnen als buiten de zaak, onder andere wat betreft het maximum aantal klanten dat tegelijk binnen toegelaten is. Of over het gebruik van het toilet.

Klanten mogen niet langer dan strikt noodzakelijk binnen gelaten worden.

Per 10 m² vloeroppervlakte die toegankelijk is voor klanten, is één klant toegelaten. Als de voor klanten toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m² bedraagt, is het toegelaten om twee klanten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is.

Kan die anderhalve meter niet beloofd worden, dan volstaat het niet om bijvoorbeeld een plexiwand te installeren of andere scheidingssystemen te voorzien: er moet altijd een effectieve afstand van 1,5 meter gerespecteerd worden tussen elke klant.

Contactberoepen aan huis

De sector hoopt dat er ook snel een vooruitzicht komt voor contactberoepen aan huis, die voorlopig nog niet mogen heropstarten.

Blokken besluit: “Hun klanten zijn vaak minder mobiel, en geraken niet in de salons. Maar ook thuis kan onze sector hygiënisch en veilig werken.”

