Hits én hitsig: Serge Gainsbourg stierf dertig jaar geleden na een leven vol muziek, drank en vrouwen

Gainsbourg, dat is pure poëzie verpakt in onsterfelijke melodieën. Maar ook: veel vrouwen, provocatie, seks en drank, op het zelfdestructieve af. Geen wonder dat ie, exact dertig jaar geleden, op z’n 62ste stierf. Zonde voor de Franse muziek, en jammer voor de boekskes, maar misschien wel een geluk voor de man zelf. Hij zou dé schietschijf geweest zijn van de #MeToo-beweging, al zou hij daar zelf wellicht de lol van hebben ingezien.