Virtueel platform Batibouw weer online om 10 uur

Door technische problemen moesten de organisatoren van Batibouw hun virtueel platform zondag sluiten. Straks om 10 uur gaat het weer online en kan u opnieuw bij verschillende dealers info krijgen over o.a. badkamers, keukens en vloeren.

Pech voor de organisatoren van Batibouw. Na één dag online te zijn geweest moesten ze zondag hun platform alweer afsluiten. “25.000 bezoekers registreerden zich”, zegt organisator Frédéric François. “Slechts 4.000 raakten er binnen.”

Al snel zagen de mensen van Batibouw dat de site capaciteitsproblemen had. “Het platform kan niet volgen als er teveel mensen tegelijk op zitten. Zondag hebben we dan maar beslist om alles offline te halen.”

Straks om 10 uur is het platform, waar dealers en klanten elkaar kunnen ontmoeten, weer actief. “We hebben opnieuw proefgedraaid. En alle testen waren positief. In principe zouden de informaticaproblemen opgelost moeten zijn.”

Door de coronamaatregelen verloopt de editie van het bouwsalon dit jaar noodgedwongen volledig virtueel.

Ondanks de issues is die virtuele versie van Batibouw nu al een succes. François: “Batibouw duurt negen dagen en we hadden gehoopt op 100.000 bezoekers die zouden inloggen op de site. Na dag één, zaterdag, waren er al een kwart van dat aantal ingelogd. Dat belooft voor het verder verloop.”

In de loop van volgende week wordt bekeken of de bouwbeurs eventueel met een dag verlengd wordt om de sluiting van zondag te compenseren. Dat er nood is aan contact en extra info is duidelijk. “De coronacrisis heeft mensen de tijd gegeven om hun huis te renoveren. En dat doen ze massaal”, besluit François.