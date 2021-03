Tournée Minérale: “Goede respons, ondanks corona”

Tournée Minérale, de campagne die aanmoedigt om van februari een alcoholvrije maand te maken, heeft dit jaar, naar eigen aanvoelen, een “even grote” respons gehad als voorgaande jaren. Dat zegt Tom Evenepoel, de coördinator van De Druglijn.

Tournée Minérale was dit jaar anders dan voorgaande jaren, in de eerste plaats doordat de horeca gesloten bleef. Bovendien waren er wijzigingen binnen de organisatie, met de Stichting tegen Kanker die ermee stopte als partner. De Druglijn, die de campagne voortzette, liet deelnemers zich niet inschrijven in dit “overgangsjaar”, zodat er geen cijfergegevens beschikbaar zijn over de deelname.

Volgens Tom Evenepoel van De Druglijn was dat aantal inschrijvingen ook geen betrouwbare graadmeter voor de deelname, onder meer omdat niet iedereen die deelnam zich effectief inschreef. “Los daarvan merkten we dat de respons dit jaar even groot was als andere jaren, via de reacties die we kregen op Facebook en via e-mail. En ondanks corona waren er toch ook lokale initiatieven”, zegt hij.

“We horen dat voor veel deelnemers Tournée Minérale een traditie is geworden en dat deelnemers zich achteraf beter voelen. In deze coronatijden is dat toch belangrijk”, zegt Evenepoel.

“Nu de horeca gesloten is, is alcoholconsumptie wel iets dat zich voornamelijk thuis afspeelt en daar legden we in onze communicatie dus de nadruk op”, besluit Evenepoel. “Mensen drinken nu thuis een glaasje in de zetel. Vraag was of het daardoor makkelijker of moeilijker was om alcohol te laten. Mensen dachten misschien dat dat ‘het enige’ was dat hen restte. Maar uit de respons blijkt toch dat het vlot lukte. Nu is het natuurlijk afwachten of ze het laten schieten of niet. We vingen in elk geval al op dat mensen er niet alleen al vroeger mee begonnen zijn, maar ook dat ze er langer mee doorgaan.”

