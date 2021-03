Restauratie van met roet bedekte gevel van Brusselse Sint-Katelijnekerk gestart

Brussel - De restauratie van de noordgevel van de Sint-Katelijnekerk in het centrum van Brussel is maandag van start gegaan. Dat melden Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel en de stad Brussel in een persbericht.

De gevel is nu nog bedekt met grote zwarte vlekken roet, maar moet in 2023 volledig in ere hersteld zijn. In totaal kosten de werken 3 miljoen euro.

De noordgevel van de Sint-Katelijnekerk, de kant die uitgeeft op de Vismarkt, ziet er niet zo fraai uit vandaag. De stenen zijn met roet vervuild, planten groeien tussen de voegen uit en de glas-in-loodramen vertonen beschadigingen. Al die gebreken worden sinds maandag met de nodige expertise aangepakt door Beliris, de aannemer Artes Woudenberg en projectauteur SUM.

De 19e-eeuwse kerk werd opgetrokken uit een poreuze natuursteun die in de loop der jaren heel wat roet heeft opgeslorpt. De volledige zijgevel wordt gereinigd met lagedruktechnieken en beschadigingen worden hersteld. Tegelijkertijd worden de verdwenen kruisbeelden en waterspuwers gereconstrueerd.

Het glaswerk aan de kerk wordt door gespecialiseerde glazenmakers volledig uit elkaar gehaald en gereinigd. De loodprofielen en gebroken glas-in-loodramen worden hersteld. De houten deuren van het zijportaal in de noordgevel worden ook volledig gerestaureerd. Tenslotte zijn de oorspronkelijke smeedijzeren hekken toe aan een grondige opkuisbeurt. Het roest wordt verwijderd, het smeedijzer wordt behandeld en een deel wordt van de omheining wordt vervangen door reproducties van het oude model. De omheining wordt dichter tegen de kerk geplaatst, zodat een breder trottoir ontstaat.