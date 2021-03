Verloofde van vermoorde journalist Khashoggi roept op Saoedische kroonprins te bestraffen

De Turkse verloofde van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi, die werd vermoord in het consulaat van zijn land in Istanboel, heeft maandag opgeroepen de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman “onverwijld” te bestraffen.

De oproep volgt op de publicatie van een Amerikaans rapport waarin de kroonprins ervan beschuldigd wordt de moord te hebben goedgekeurd.

“Het is absoluut noodzakelijk dat de kroonprins, die opdracht gaf tot de brute moord op een onschuldige persoon, onverwijld wordt gestraft”, aldus Hatice Cengiz in een verklaring. “Dit zou niet alleen recht doen aan Jamal, maar ook kunnen voorkomen dat soortgelijke daden in de toekomst worden gepleegd.”

Jamal Khashoggi. Foto: AFP

Vrijdag maakte de VS een inlichtingenrapport openbaar waarin ze stellen de Saoedische kroonprins de operatie om Khashoggi “gevangen te nemen of te doden” had gevalideerd. Washington kondigde sancties af, maar niet rechtstreeks tegen de machtige erfgenaam van de Saoedische troon.

“Ik verwelkom de publicatie van het Amerikaanse rapport. De waarheid, die al gekend was, is opnieuw bevestigd en is nu definitief. Maar dit is niet voldoende, want de waarheid heeft alleen betekenis als ze de vervulling van de gerechtigheid dient. Als de kroonprins niet wordt gestraft, zal dit voor altijd een signaal zijn dat de hoofdschuldige straffeloos kan doden”, aldus Hatice Cengiz.

De regime kritische Jamal Khashoggi was columnist voor de Washington Post en woonde in de Verenigde Staten. Hij werd op 2 oktober 2018 in het Saoedische consulaat in Istanboel vermoord door een commando van agenten uit Saoedi-Arabië. Zijn lichaam is nooit gevonden. Riyad ontkende eerst de moord. Na een ondoorzichtig proces in eigen land werden vijf Saoedi’s, die volgens de autoriteiten alleen handelden, ter dood veroordeeld. Drie anderen werden veroordeeld tot gevangenisstraffen.