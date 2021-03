De man van 10 miljoen van KV Mechelen kan het nog: Hassane Bandé scoort drie jaar na datum (en haalt uit naar Ajax)

Terwijl Ajax de topper tegen PSV (1-1) betwistte, was Hassane Bandé aan de slag in Kroatië. Het gewezen KV Mechelen-talent scoorde er zowaar zijn eerste doelpunt in drie jaar tijd.

Het verhaal van de 22-jarige Burkinees is intussen bekend. Bandé maakte in de zomer van 2018 voor een kleine tien miljoen euro de overstap van KV Mechelen naar Ajax, maar daar liep hij bijna meteen een zware blessure op tijdens een oefenwedstrijden tegen Anderlecht.

Omdat hij niet bij het eerste elftal aan speelminuten kon komen, leenden de Amsterdammers hem voor anderhalf jaar uit aan het Zwitserse Thun. Omdat de club degradeerde en Bandé er niet aan de bak kwam, werd de uitleenbeurt vervroegd stopgezet. Dit seizoen was hij aanvankelijk aan de slag bij Jong Ajax. Na enkele invalbeurten kreeg Bandé een rode kaart bij zijn eerste basisplek.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Sindsdien geraakte hij zelfs niet meer in de selectie en dus stuurde Ajax hem opnieuw op huurbasis weg. Bandé zet momenteel zijn carrière voort bij NK Istra, de rode lantaarn in de Kroatische eerste klasse, en dat tot midden 2022. De club zou ook een aankoopoptie bedwongen hebben voor de aanvaller die nog een contract tot 2023 heeft in Amsterdam.

Eindelijk raak

Nu, in zijn derde optreden voor NK Istra, kon Bandé eindelijk nog eens scoren. De aanvaller opende voor zijn ploeg de score in de wedstrijd tegen HNK Gorica, die overigens met 2-1 verloren ging. Het was alweer drie jaar (!) geleden dat Bandé nog eens de netten deed trillen. Meer bepaald op 11 maart 2018 tijdens zijn laatste wedstrijd voor KV Mechelen, tegen Waasland-Beveren.

| GOOOOLL!!! |

BANDE ZABIJA SVOJ PRVI GOL U HNL-U!!!!#FORZAISTRA pic.twitter.com/roMRJQf4lc — NK Istra 1961 (@NKIstra1961Pula) February 28, 2021

“Ajax is het probleem”

Opluchting dus voor Hassane Bandé, die misschien eindelijk weer een stap in de goeie richting heeft gezet. Al had hij blijkbaar eerst nog een eitje te pellen met Ajax. Enkele dagen voor zijn eerste Kroatische doelpunt was de Burkinees bijzonder scherp voor de Nederlandse topclub.

“Ik weet eerlijk gezegd niet of Ajax nog een toekomst ziet voor mij”, aldus Bandé in gesprek met Ajax Showtime. “Ik heb niet met ze gesproken. Maar de manier waarop de dingen nu gaan, denk ik van niet. Ik had op voorhand ook niet verwacht dat ze iets zouden zeggen. Ik heb vlak voor mijn vertrek naar NK Istra één keer met Marc Overmars (de sportieve baas in Amsterdam, red.) gesproken. Ik gaf aan dat ik wilde vertrekken. Ik wilde graag spelen. Misschien kom ik wel terug bij Ajax en krijg ik een kans. Alleen: dat is niet mijn verwachting, snap je?”

Bandé heeft geen spijt van zijn keuze voor Ajax en voelt zich niet meteen een miskoop. “Ik heb er geen problemen mee als mensen dat denken. Voor mij is het in ieder geval geen probleem. Ik heb er niet voor gekozen om niet te spelen. Ik koos voor Ajax om mezelf te laten zien, maar ik raakte direct geblesseerd. Die blessure heeft veel tijd gekost. Het probleem is Ajax en niet ikzelf. Nadat ik hersteld was, hebben ze mij niet geholpen om weer te gaan spelen”, aldus de Burkinees, die op een bepaald moment ook niet meer met de A-kern mocht meetrainen en een tijdlang met “angst” voetbalde door zijn blessure. “‘Ik heb geen idee waarom. Ze vertelden het mij niet. Ik heb geen kans gekregen om mezelf te laten zien. Het is niet mijn fout.”

En dus was vertrekken de enige optie. “De manier hoe ze mij behandelden, vond ik niet leuk. Als ik zou blijven, zou ik alleen maar meer frustratie hebben gehad.”