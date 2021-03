Jérémy Doku is zijn trainer kwijt: Julien Stéphan neemt ontslag bij Stade Rennes

Julien Stéphan heeft maandag ontslag genomen als hoofdcoach van Stade Rennes, de club van Rode Duivel Jérémy Doku. De veertigjarige Stéphan was de voorbije jaren uitgegroeid tot een succescoach in Bretagne. Dit seizoen staat Rennes voorlopig enigszins teleurstellend negende in de Ligue 1. Assistent Philippe Bizeul neemt voorlopig over.

Stéphan vervoegde Rennes in 2012 als coach van de U19. Hij schoof drie jaar later door naar de beloftenploeg alvorens in december 2018 het A-team onder zijn hoede te nemen.

Sindsdien beleefde de club een topperiode met een eindzege in de Coupe de France in 2019, na winst in de finale tegen PSG, en het bereiken van de achtste finales van de Europa League, waarin Arsenal uiteindelijk te sterk bleek. In de Ligue 1 loodste Stéphan Rennes vorig seizoen naar een derde plaats, hun beste eindresultaat ooit. De Bretoenen mochten rechtstreeks naar de poulefase van de Champions League, maar dat werd een fiasco met 1/18 en een logische laatste plaats in groep E.

Rennes trok begin oktober een recordbedrag van 26 miljoen euro uit voor Jérémy Doku. De achttienjarige Rode Duivel liet in Frankrijk al flitsen van zijn talent zien, maar blijft er voorlopig wel steken op drie assists in 27 optredens. Scoren deed hij nog niet.

Het loopt in het algemeen een pak minder dit seizoen bij Rennes. De club staat pas negende in de Ligue 1 met 38 punten na 26 speeldagen. De voorbije zes wedstrijden kon niet gewonnen worden. Afgelopen vrijdag werd nog met 1-2 verloren van Nice. Ook in de Coupe de France ging de club er meteen uit.