Man gewond bij arbeidsongeval in Brussel

Brussel - Op een bouwwerf in Brussel is maandagochtend een arbeider gewond geraakt bij een arbeidsongeval. Dat meldt de Brusselse brandweer. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde maandagochtend omstreeks 08.30 uur op een werf aan de Albert II-laan in Brussel. Daar kwam een arbeider in nog onduidelijk omstandigheden in een bouwput terecht. De man raakte daarbij gewond aan de onderste ledematen en moest door de brandweer uit de put gehaald worden. Daarvoor moest de brandweer gebruikmaken van een werfkraan. Het slachtoffer werd vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis.