Coronacijfers blijven stijgen, maar wel minder snel: kunnen we derde golf dan toch nog tegenhouden?

Het aantal besmettingen blijft stijgen, de ziekenhuisopnames en het aantal ingenomen bedden op intensieve zorg ook. Al leek de stijging daar afgelopen weekend al wat af te remmen. Staan we dan toch niet aan de start van een nieuwe coronagolf? “Ik ben niet noodzakelijk pessimistisch, maar de komende dagen zijn cruciaal”, zegt Geert Molenberghs.

