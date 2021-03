Zijn slaappillen aan een opmars bezig in de Premier League? “Engelse internationals mixen ze met wodka op illegale feestjes”

Volgens de Britse krant The Sun kampen Premier League-spelers met een probleem met slaappillen.

De krant bracht vorige maand een verhaal uit van een ongenoemde Engelse international die verslaafd is geraakt aan slaappillen en die mixt met wodka op illegale lockdownfeestjes. De reden? Om in een soort roes te geraken.

The Sun beweert nu dat nog twee spelers van de Three Lions, die ook in de Premier League zouden voetballen, op de zwarte markt pillen als Zopiclone en Zolpidem kopen om ze te mixen met alcohol.

“Die pillen maken hem en iedereen rond hem kapot”, zegt een vriendin van een van de voetballers in de Britse krant. “Ik kon het niet geloven toen ik het zag. Hij vertelde dat dit de reden is dat hij het moeilijk heeft om te presteren. Hij is verslaafd aan de tabletten. Ook zijn vrienden en ploegmaats zijn enorm ongerust. Het heeft een totaaleffect op zijn spel. Op een feestje stond hij als een gek te dansen op een tafel. Hij was compleet weg.”

Een andere bron dichtbij de speler zou volgens The Sun gezegd hebben dat “die pillen zo snel mogelijk verboden moeten worden” omdat spelers met elkaar zouden spreken over wie wat gaat kopen op de zwarte markt. “Gelukkig heeft de club hem gezegd dat hij hulp moet zoeken.”