Motard scheurt op één wiel met 162 kilometer per uur door zone 70

Ichtegem / Gistel / Oudenburg / Veurne / Koekelare / Diksmuide - Politiezone Kouter hield onlangs een snelheidsactie met onderschepping op haar grondgebied. Daarbij werden in totaal 3.225 voertuigen gecontroleerd. Daarvan reden er 343 of 10,6% te snel. Een motard uit Koekelare reed liefst 162 kilometer per uur. Bovendien haalde de vijftiger in op zijn achterwiel.

Op vrijdag 26 februari werd de hele middag op drie locaties gecontroleerd op overdreven snelheid: op de Diksmuidebaan in Ichtegem tussen 12.40 en 14.10 uur, op de Oostendse Baan in Gistel tussen 14.40 en 16.30 uur en langs de Keiweg in Oudenburg tussen 16.45 en 18 uur.

Het ging om een flitsactie met onderschepping, waarbij de zwaarste snelheidsduivels uit het verkeer werden gehaald en er aandacht was voor andere verkeersmisdrijven. In totaal werden 3.225 voertuigen gecontroleerd. 343 of 10,6% reed te snel. “Een resultaat dat echt bedroevend is en waar we absoluut niet tevreden mee zijn”, zegt woordvoerster Annemie Wittesaele van politiezone Kouter. “Ondanks alle acties en sensibiliseringscampagnes stellen we vast dat onze wegen nog te vaak als racebaan worden gebruikt.”

Rijden op achterwiel

Zo werd op de Diksmuidebaan een 50-jarige man uit Koekelare betrapt die met zijn motor liefst 162 kilometer per uur reed waar 70 is toegelaten. Het ging dan nog om een gecorrigeerde snelheid. Bovendien stelde de politie ronduit verkeersgevaarlijk gedrag vast. De man reed meermaals op zijn achterwiel, ook tijdens het inhalen, en jutte andere weggebruikers op. Hij werd uit het verkeer gehaald en moest zijn rijbewijs meteen indienen. Hij kreeg ook een pv voor verkeersgevaarlijk gedrag.

Op de Oostendse Baan verloor een 26-jarige man uit Diksmuide zijn rijbewijs omdat hij met een snelheid reed van 115 kilometer per uur. Een 35-jarige vrouw uit Veurne reed dan weer 111 kilometer per uur. Daarnaast werden nog tal van andere inbreuken vastgesteld: het ongeoorloofd gebruik van grootlichten en inbreuken op de regelgeving rond verzekering, keuring en gsm-gebruik. Een positief puntje was wel dat alle 24 afgenomen ademtesten safe waren.