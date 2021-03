FOD Volksgezondheid, RIZIV en FAGG huizen voortaan in één gezamenlijk kantoor in Brussel

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, het RIZIV en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) huizen sinds vandaag/maandag in één gezamenlijk hoofdkantoor in de Galileelaan in Brussel. De verhuis naar een gemeenschappelijke ruimte moet de samenwerking tussen de drie organisaties vergemakkelijken.

De verhuis kadert binnen het ‘redesign’ van de gezondheidsadministraties, dat in het regeerakkoord van de vorige federale regering stond. De Hoge Gezondheidsraad en het Bestuur Medische Expertise (Medex) zijn niet mee verhuisd en blijven in het Eurostation II-gebouw in Brussel.

Voor de meeste medewerkers gaat het voorlopig om een louter virtuele verhuis, omdat telewerk nog altijd verplicht is. Bezoekers zijn welkom, maar daar gelden strikte maatregelen voor.