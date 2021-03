Anderlecht-fans kunnen abonnement gratis verlengen voor volgend seizoen

In dit corona-jaar speelt de Jupiler Pro League zich af achter gesloten deuren. Nochtans hadden veel fans een abonnement gekocht voor dit seizoen. Anderlecht werkte nu een regeling uit voor zijn gedupeerde supporters. RSCA-abonnees kunnen hun abonnement gratis verlengen voor de reguliere competitie van volgend seizoen.

Anderlecht had voor dit seizoen zo’n 14.000 abonnementen verkocht. Die supporters konden daar uiteraard niet van genieten en paars-wit heeft altijd beloofd dat ze het verlies zouden compenseren. Daarom werd na een bevraging bij de aanhang een regeling uitgewerkt. Veel abonnees verlangen ernaar om in post-corona tijden weer wedstrijden bij te wonen in een vol Lotto Park, op goed gevulde tribunes. Daarom biedt Anderlecht al zijn huidige abonnees tot 31 maart de kans om dat abonnement gratis te verlengen. Dat geldt dan voor de 17 thuismatchen in de reguliere competitie. Wie wil kan zijn zitje ook gratis verplaatsen naar een andere sectie in het stadion.

Uiteraard is dat niet verplicht. Trouwe aanhangers die hun club financieel willen steunen in deze moeilijke tijden kunnen ook betalen voor hun abonnement en het andere uiterste is ook mogelijk. Wie echt zijn geld van dit seizoen terugbetaald wil zien, kan ook daarvoor opteren. Natuurlijk hoopt Anderlecht zijn stadion zo snel mogelijk zijn stadion weer te vullen met trouwe fans. De vrije verkoop van abonnementen start dan weer op 19 april, net na de huidige reguliere competitie. Dan zal ook duidelijk zijn of paars-wit dit jaar in Play-off 1 of Play-off 2 aantreedt.