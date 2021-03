Toestand voor buitenlandse media in China “aanzienlijk verslechterd” in 2020

De toestand voor buitenlandse media in China is in 2020 “aanzienlijk verslechterd”. Dat betreurt de Club of Foreign Correspondents in China (FCCC). De beroepsvereniging maakt in haar jaarrapport melding van achttien uitwijzingen, veelvuldige druk, weinig afgeleverde visa en opgelegde beperkingen in naam van Covid.

“Voor het derde jaar op rij heeft geen enkele correspondent verklaard dat zijn arbeidsomstandigheden zijn verbeterd”, stelt de FCCC.

China heeft in 2020 minstens achttien buitenlandse journalisten uitgewezen die voor de Amerikaanse dagbladen New York Times, Wall Street Journal en Washington Post werkten. Een vergeldingsmaatregel tegen de VS, die vorig jaar enkele tientallen Chinese correspondenten had gedwongen het Amerikaans grondgebied te verlaten.

Het is “de grootste uitzetting van buitenlandse journalisten sinds het bloedbad op het Tiananmen-plein meer dan 30 jaar geleden”, aldus de beroepsvereniging.

Niet tevreden, geen perskaart

Nog steeds als vergelding geeft China Amerikaanse mediacorrespondenten niet langer perskaarten - de sleutel om te werken - wanneer het niet tevreden is met de berichtgeving van een journalist. De perskaarten van minstens dertien correspondenten zijn zo teruggebracht tot zes maanden of minder tegen normaal één jaar. Betrokken media zijn New York Times, BBC, the Globe and Mail, Le Monde of the Voice of America.

Een ander type druk is die tegen Chinese medewerkers van internationale media, die is het afgelopen jaar toegenomen, met dreigingen dat werkvergunningen niet worden verlengd. In totaal zegt 59 procent van de ondervraagden dat hun Chinese collega’s in 2020 werden geïntimideerd, een duidelijke stijging ten opzichte van 2019 (44 procent).