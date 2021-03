Open Vld: “Vlaamse adoptieregeling moet vanaf nul herzien worden”

De adoptieregeling in Vlaanderen moet “vanaf nul herzien worden”. Dat zegt Open Vld-parlementslid Maurits Vande Reyde.

Dinsdag buigt het Vlaams Parlement zich over een erg kritisch rapport van de Vlaamse Ombudsman. Volgens Open Vld moet de interlandelijke adopties niet helemaal op de schop, maar moeten de banden met landen die geen volledige zekerheid kunnen bieden over de procedures wel stopgezet worden.

Dinsdag wordt in het parlement het kritische rapport van de Vlaamse Ombudsdienst over adoptie in Vlaanderen besproken. In dat rapport trekt de ombudsdienst aan de alarmbel over de “onbillijke” vertragingen en jarenlange wachttijden voor kandidaat-adoptieouders. Sommige ouders kregen op willekeurige basis voorrang op de lijst, anderen moeten meer dan 10 jaar lang wachten.

Onoplosbare problemen

Over interlandelijke adoptie loopt er tegelijk een onderzoek door een expertenpanel. De resultaten daarvan worden deze zomer verwacht. In Nederland besliste men begin deze maand al om interlandelijke adoptie te stoppen wegens onoplosbare problemen.

Open Vld-parlementslid Maurits Vande Reyde pleit alvast voor een “volledige herziening van het adoptielandschap”. “We hebben in Vlaanderen een agentschap adoptie, een steunpunt en drie adoptieorganisaties. Die laatsten krijgen jaarlijks meer dan 1 miljoen subsidies. Daartegenover stonden vorig jaar slechts 39 effectieve adopties, waarvan 16 binnenlandse. Dat zijn veel te veel middelen voor een te mager resultaat”, meent Vande Reyde.

Als het van Vande Reyde afhangt, moeten de adoptieprocedurese “van nul af aan worden herzien”. Zo mag er geen “willekeur” zijn en moeten de regels voor elke kandidaat-adoptieouder dezelfde zijn.

Wat interlandelijke adopties betreft, moeten de banden worden doorgeknipt met alle landen die geen betrouwbare adoptieprocedures kunnen garanderen. “Interlandelijke adoptie kan blijven bestaan, maar de wantoestanden moeten aangepakt worden. Er moet absolute zekerheid zijn dat de organisaties in herkomstlanden betrouwbaar zijn. Daarom is het beter om met een beperkt aantal landen te werken, die betrouwbare adoptieprocedures hebben.”, klinkt het.

“De conclusies van het expertenpanel interlandelijke adoptie zullen daarbij cruciaal zijn om te kijken met welke landen we kunnen doorgaan”, besluit Vande Reyde.