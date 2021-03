Brandweer bood in 2020 meer hulp aan ziekenwagens om coronapatiënten te vervoeren

In 2020 zijn in Vlaanderen dagelijks 1.067 keer brandweerploegen uitgerukt om ergens hulp te bieden. In totaal werden de brandweerdiensten 390.623 keer opgeroepen voor noodsituaties. Dat meldt het Netwerk Brandweer maandag. Opvallend is dat bijna de helft van het aantal oproepen gelinkt kan worden aan corona, zegt Bert Brugghemans.

Bijna de helft (48,22 procent) van de oproepen die binnenkwamen, waren voor de ziekenwagens van de hulpverleningszones. In totaal kregen brandweerdiensten 188.372 oproepen binnen om bijstand te verlenen aan ambulances in hun zone. Over heel Vlaanderen gaat het om 515 noodoproepen per dag.

“En dat zijn er meer dan andere jaren”, weet Antwerps zonecommandant Bert Brugghemans. “Vergelijken met het jaar 2019 kunnen we niet, omdat we met een ander telsysteem zitten. Maar uit meer specifieke data van de verschillende zones blijkt dat we meer ziekenwagens bijstonden om coronapatiënten te vervoeren.”

Tegelijk verminderde de bijstand die de brandweer moest verlenen bij ongevallen. “Omdat er minder woon-werkverkeer was hebben minder slachtoffers uit wrakken moeten verwijderen na een ongeval. We werden ook minder ingeschakeld om nadien de weg vrij te maken en op te kuisen”, aldus nog Brugghemans.

Van alle oproepen was 11 procent voor brand. Dagelijks meer dan 60. Antwerpen en Oost-Vlaanderen zijn de regio’s die de meeste oproepen voor brand kregen: respectievelijk 6.263 en 5.369.

Wespen

Voorts behandelde de brandweer vorig jaar 28.137 oproepen voor storm- of wateroverlast. De meeste oproepen gebeurden tijdens bepaalde piekperiodes. In de zomer waren er ook veel oproepen voor wespenverdelgingen. De hulpverleningszones werden hiervoor 92.915 maal gecontacteerd.

Vlaanderen heeft 12.267 personeelsleden die actief zijn bij de brandweer. Vrijwilligers maken 70 procent (8.595 leden) uit van dat ledenbestand.

De gegevens werden verzameld door het Netwerk Brandweer. Dat is het samenwerkingsverband van de twintig Vlaamse hulpverleningszones en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Het Netwerk Brandweer doet pas sinds 2019 aan systematische dataverzameling. Aangezien de data van 2019 onvolledig zijn, kunnen er geen tendensen worden bepaald.