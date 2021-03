Borsbeek -

Een jonge vrouw van 20 is gisteren aangevallen door een hond in het Fort van Borsbeek. De hond beet haar onderlip eraf. in alle commotie die er toen ontstond weet niemand wie de eigenaar is van de hond en van waar de hond plots tevoorschijn kwam. De vader van het meisje doet nu een oproep naar getuigen.