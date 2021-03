Franse ex-president Nicolas Sarkozy krijgt drie jaar gevangenisstraf voor corruptie en machtsmisbruik

De voormalige Franse president Nicolas Sarkozy (65) is maandag door een rechtbank in Parijs veroordeeld tot drie jaar cel (waarvan één jaar effectief) wegens corruptie en ongeoorloofde invloedverwerving. Vermoedelijk krijgt hij een enkelband.

De vroegere Franse president stond sinds 23 november terecht, samen met zijn advocaat Thierry Herzog en de voormalige advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie Gilbert Azibert. De correctionele rechtbank verklaarde bij de uitspraak dat de drie een “corruptiepact” hadden gesloten. De twee medebeklaagden kregen dezelfde straf als Sarkozy: drie jaar cel, waarvan een jaar effectief. De procureur eiste tegen Sarkozy een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan twee voorwaardelijk. De verdediging vroeg vrijspraak.

De zaak was in 2014 aan het licht gekomen, twee jaar na het vertrek van Sarkozy uit het Elysée. Door afgeluisterde telefoongesprekken ontdekten speurders dat Sarkozy nog een andere gsm gebruikte met een prepaid-kaart. Daarmee communiceerde hij onder de schuilnaam ‘Paul Bismuth’ met zijn advocaat Thierry Herzog. Uit de gesprekken bleek dat Sarkozy via zijn advocaat probeerde om geheime informatie van Azibert af te troggelen in de affaire-Bettencour. In ruil daarvoor zou ‘Sarko’ de topmagistraat belonen met een zitje in de Raad van State van Monaco.

Sarkozy was van 2007 tot 2012 president van Frankrijk. Het is al de tweede keer in de naoorlogse geschiedenis van Frankrijk dat een voormalig staatshoofd veroordeeld wordt door een rechtbank. Sarkozy’s voorganger, de intussen overleden Jacques Chirac, werd in 2011 tot twee jaar voorwaardelijk veroordeeld in een zaak van fictieve tewerkstelling.