Adviseurs van Saudische prinses die al twee jaar zonder reden in cel zit, smeken om hulp: “Dringend medische hulp nodig”

Juridisch adviseurs van een prominente Saudische prinses, die samen met haar dochter al twee jaar vastzit in de Saudische hoofdstad Riyad zonder aanwijsbare reden, vragen de Britse regering in te grijpen en druk te zetten om hen vrij te laten. “Ze heeft dringend medische hulp nodig.”

In een brief aan zowel minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab als de secretaris van het Gemenebest Patricia Scotland, stellen Henri Estramant – de juridisch adviseur van de familie – en Lucy Rae – van de Britse mensenrechtenorganisatie Grant Liberty – dat de prinses lijdt aan een hartaandoening die dringend behandeld moet worden.

“Wij geloven dat haar leven afhangt van haar vrijlating. We smeken u om tussenbeide te komen. Omdat ze burgers van het Gemenebest zijn, geloven we dat u een morele plicht heeft om voor hen te vechten ”, schrijven ze. Prinses Basmah bint Saud bin Abdulaziz al-Saud heeft immers de dubbele nationaliteit: die van Saudi-Arabië en die van het eiland Dominica, een Gemenebestnatie.

Zij en haar dochter Souhoud werden in 2019 opgesloten in de zwaarbewaakte Ha’ir-gevangenis in Riyad. Basmah werd gearresteerd toen ze Saudi-Arabië probeerde te verlaten naar Zwitserland, waar ze behandeld zou worden aan haar hart. Maar haar privévliegtuig heeft het Saudische Jeddah nooit verlaten.

In beide brieven stond dat de prinses waarschijnlijk werd vastgehouden vanwege haar eerdere steun voor meer burgerlijke vrijheden binnen het koninkrijk, en vanwege haar “nauwe banden (...) met de voormalige kroonprins Mohammed bin Nayef”.

Geen blad voor de mond

Jarenlang stond Basmah bekend als een van de zeldzame Saudi’s uit de hoogste kringen die geen blad voor de mond nam en kritiek uitte op hoe vrouwen behandeld worden. Ze sprak zich uit voor een constitutionele monarchie en tegen de “bijzonder gevaarlijke” religieuze doctrine.

Haar verdwijning past in een patroon: de minste dissidentie door prominente burgers wordt bestraft. Een jaar geleden nog werd prins Faisal bin Abdullah, ook een kind van een vroegere koning, opgesloten.

Waarnemers zien hierin de hand van machtige kroonprins Mohammed bin Salman, die de echte sterke man werd nadat zijn vader, koning Salman, in 2015 op de troon kwam.

Prinses Basmah is een van de ongeveer honderd kinderen van koning Saud, die in 1964 van de troon gestoten werd. Jarenlang woonde ze in Londen. Ze keerde terug nadat Salman koning werd. In 2017 prees ze de huidige koning nog in een interview, maar een jaar later gaf ze verdoken kritiek op hem.