Zlatan Ibrahimovic mist EL-duel met Manchester United als gevolg van spierblessure

Zlatan Ibrahimovic zal volgende week donderdag niet met AC Milan te zien zijn op het veld van zijn ex-club Manchester United. De Zweedse steraanvaller moest gisteren iets voor het uur het terrein verlaten in de met 1-2 gewonnen topper op het veld van AS Roma. De 39-jarige aanvaller zou een spierblessure hebben opgelopen aan de adductoren van het linkerbeen.

Officieel is de berichtgeving nog niet maar de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport pakte al uit met het nieuws van de blessure en de bijhorende inactiviteit van de Zweed. Volgens de roze sportkrant zou de emblematische spits drie weken niet inzetbaar zijn.

Hierdoor mist hij meer dan waarschijnlijk de heen- en terugmatch. Die wedstrijden worden gespeeld op donderdag 11 en 18 maart. Ibrahimovic speelde van 2016 tot maart 2018 voor de Engelse traditieclub maar kende er niet meteen zijn meest succesvolle periode. Hij liep op het veld van Anderlecht een zware knieblessure op waarvan hij weliswaar herstelde. Zijn éénjarig contract werd verlengd maar in maart van het tweede seizoen dan toch weer ontbonden waarna hij naar het Amerikaanse LA Galaxy vertrok. Sinds vorig seizoen is Ibrahimovic terug in Europa en komt hij uit voor AC Milan waar hij totn nu toe goed was voor veertien treffers.