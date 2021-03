Fin de carrière voor Nicolas Sarkozy na veroordeling wegens corruptie: vliegt ex-president straks ook echt achter tralies?

Drie jaar cel, waarvan twee met uitstel. Die straf heeft Nicolas Sarkozy gekregen in de affaire-Bismuth, een afluisterzaak rond mogelijk machtsmisbruik van de voormalige Franse president. Na Jacques Chirac, zijn mentor, is Sarkozy daarmee het tweede Franse staatshoofd dat door een rechter wordt veroordeeld.

