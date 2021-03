Na dood van meerdere leerlingen: China verbiedt harde straffen op school

China verbiedt leerkrachten vanaf maandag om hun toevlucht te nemen tot straffen “die mogelijk lichamelijke of geestelijke trauma’s zouden veroorzaken?. Een gevolg van de dood van meerdere leerlingen die de afgelopen jaren die te zwaar gestraft werden.

De nieuwe regels van het ministerie van Onderwijs verbieden vernederende straffen voor leerlingen, en moeten het bestaande verbod op lijfstraffen versterken. Zo is het verboden om studenten te slaan of te dwingen urenlang recht te staan of te knielen. Ook beledigingen kunnen niet.

Voor kleine inbreuken, zoals het vergeten om huiswerk te maken, worden leerlingen nu aangemoedigd om een brief met excuses te schrijven, of om klassikale taken uit te voeren. Leerlingen die serieuzere feiten – zoals pesten – hebben gepleegd, riskeren tijdelijke uitsluiting of krijgen psychologische opvolging.

Het Chinese verbod op lijfstraffen dateert van 1986, maar de uitvoering is grillig en ouders zien de praktijk vaak door de vingers. Het ministerie heeft niet gezegd hoe het leraren zal straffen die zich niet aan de richtlijnen houden.

De Chinese staatsmedia berichten regelmatig over kinderen die stierven na te zijn geslagen door een leerkracht, of die zelfmoord plegen na het publiek ondergaan van vernederingen op school.