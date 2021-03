Juwelendief vermomd als bewakingsagent maakt 450.000 euro buit

Antwerpen - De dief die begin december voor 450.000 euro aan juwelen heeft buitgemaakt in het Century Center aan de De Keyserlei heeft zich een hele nacht laten opsluiten in het winkelcentrum. Dat blijkt uit camerabeelden. De man had zich ook verkleed als bewakingsagent om niet op te vallen.

De drieste juwelenroof vond plaats in de vroege uren van zaterdag 5 december, net voor het einde van de lockdown. “We hebben er het raden naar hoe deze inbraak gepleegd is. Waarschijnlijk heeft iemand zich opgesloten in het shopping center”, vertelde zaakvoerder Khalid El Hattab van juwelier K&F Gold daags nadien in Gazet van Antwerpen.

Camerabeelden van het shopping center tonen inderdaad aan dat de juwelendief zo heeft toegeslagen. De politie verspreidde die beelden zondagavond in het VTM-opsporingsprogramma Faroek. De man stapte rond 19 uur het Century Center aan de De Keyserlei binnen, verkleed als bewakingsagent.

De juwelendief liet zich opsluiten op de benedenverdieping van het winkelcentrum en kwam pas iets voor 5 uur uit zijn schuilplaats. Met een hamer sloeg hij alle ramen in en stopte hij alle juwelen uit de vitrine in zijn sporttas. Via de nooduitgang verliet hij het winkelcentrum, net na het aflopen van de avondklok. Khalid en zijn vrouw Fatiha schatten de schade op meer dan 450.000 euro.

Duinstraat

Pas drie uur later ontdekt de poetsdienst van het shopping center de inbraak. Via camerabeelden kwam de politie op het spoor dat de man voor het eerst en het laatst gezien werd in de Duinstraat. Mogelijk stapte hij daar in een auto of ging hij er ergens binnen.

De politie verspreidt nu een opsporingsbericht in de hoop dat iemand de man herkent. De man heeft kort zwart haar en lijkt atletisch gebouwd. Hij droeg zwarte kledij en een zwarte sporttas met rode stukken. Op de heenweg had hij een zwarte pet op en droeg hij een badge aan een lint rond de hals.

Omdat de dief zijn weg in het Century Center zo goed kende, vermoedden de speurders dat hij er al eerder was. De dag voor de inbraak, op donderdag 3 december, kwam de man vermoedelijk ook in beeld op beelden van de bewakingscamera.

Wie informatie over deze zaak heeft kan de politie contacteren op 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu