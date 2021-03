Twintiger toont spijt na auto-ongeval waarbij jonge mama Zoë sterft: “Maar ik kan de tijd niet terugdraaien”

Een 26-jarige man uit Damme stond maandagmiddag terecht voor het dodelijk ongeval waarbij zijn vriendin Zoë Bouquet (29) uit Knokke-Heist stierf. De twintiger had teveel gedronken en reed te snel. “Het spijt me. Maar ik kan de tijd jammer genoeg niet terugdraaien”, zei hij.

De tragische zaak werd maandagmiddag in een kleine zaal in de Brugse rechtbank gepleit. K.D. (26) betwistte zijn aandeel in het dodelijk ongeval niet. Hij was ongeveer een maand samen met Zoë Bouquet ...