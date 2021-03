Ministers Beke en Weyts: “Ook denken aan leerkrachten en kinderopvang bij verdeling vaccinoverschotten”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) roepen de vaccinatiecentra op om bij de verdeling van eventuele overschotten ook te denken aan leerkrachten uit het kleuteronderwijs en begeleiders van de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Dat stellen ze in een reactie op beslissingen in enkele Limburgse gemeenten, waar kleuterjuffen al een vaccin kregen. “Als er toch een overschot is, dan kunnen deze doelgroepen ook gecontacteerd worden voor een vaccin”, aldus de ministers.

Weyts en Beke stellen vast dat er heel wat mensen niet opdagen in het vaccinatiecentrum. “Overschotten worden dan toegewezen aan andere mensen. In zo een situatie kan je ook kiezen voor leerkrachten kleuteronderwijs. Het gaat om mensen die je snel kan bereiken en die zeer bereid zijn. Ze vervullen een cruciale functie in onze samenleving en zorgen er al maanden voor dat de kleuterscholen open blijven”, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts.

“Ook de begeleiders van de kinderopvang en buitenschoolse opvang hebben de voorbije maanden een waardevolle ondersteuning geboden. Zij vangen al maanden kinderen en jongeren op, terwijl ouders vaak verplicht thuis moeten werken. Op die manier kunnen kinderen naar de opvang blijven gaan. We vragen ook om te denken aan de volgende groepen in de prioritering, zoals de dagcentra van de VAPH-sector”, vult minister van Welzijn en Gezin Wouter Beke aan.

De vaccinatiecentra hebben maandag ook toegang gekregen tot een lijst van zorgverleners die ze ook prioritair kunnen contacteren.