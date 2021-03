Groot-Brittannië op zoek naar coronapatiënt met Braziliaanse variant die geen contactgegevens achterliet

De Britse gezondheidsautoriteiten hebben een oproep gelanceerd om een reiziger te vinden die in februari uit Brazilië naar het land kwam, en besmet blijkt met de Braziliaanse variant. De man of vrouw heeft bij aankomst in Engeland wel een test gehad, maar liet geen adres of andere gegevens achter op het testformulier.

Het vliegverkeer met Brazilië was half januari al stilgelegd, maar de besmette persoon reisden via Zwitserland naar Engeland. Ook drie Schotten, die via Parijs en Londen begin februari vanuit Brazilië naar Aberdeen vlogen, blijken een soortgelijke besmetting te hebben: zij hebben zichzelf geïsoleerd. Twee Engelse gevallen werden dan weer gelokaliseerd in het zuidwestelijke district Gloucestershire.

Maar een derde persoon kon niet opgespoord worden omdat de papieren niet correct werden ingevuld, aldus Public Health England. “We proberen de betrokkene te lokaliseren”, zei staatssecretaris Nadhim Zahawi tegen de BBC. Hij vroeg iedereen die op 12 februari een test had afgelegd en de uitslag niet had gekregen, zich bekend te maken.