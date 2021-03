Straf met uitstel gevorderd voor Gentse student die tientallen vrouwen filmde in doucheruimtes van studentenhome

Gent - De bewoner van een studentenhome in Gent die in 2018 op heterdaad betrapt werd toen hij in de gemeenschappelijke doucheruimtes een studente filmde met zijn gsm, is maandagnamiddag voor de Gentse correctionele rechtbank verschenen. De man moet zich verantwoorden voor het maken van naaktbeelden van twaalf meisjes, en voor het bezit van kinderporno. Het openbaar ministerie vroeg twee jaar cel met uitstel.

De feiten vonden in februari 2018 plaats in studentenhome ‘Vermeylen’ in Gent. De student maakte er beelden met zijn gsm in de gemeenschappelijke doucheruimtes. Hij filmde onder de douchecabine en werd betrapt door zijn slachtoffer. Die verwittigde de universiteit en diende klacht in bij de politie.

De chemiestudent werd onmiddellijk de toegang tot het studentenhome ontzegd. Bij onderzoek van zijn gsm en computer werden een hele reeks beelden gevonden. De student verklaarde dat hij al meer dan een jaar filmde in de douches. De speurders konden uiteindelijk tien vrouwen uit de doucheruimtes identificeren, maar vele andere beelden konden niet met zekerheid aan slachtoffers gelinkt worden. De man moest zich ook verantwoorden voor het nemen van naaktfoto’s zonder toestemming van twee slapende vrouwen, en voor het bezit van kinderporno.