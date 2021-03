100 krijtcirkels op Sint-Pietersplein moeten jongeren in hun bubbel houden

Gent - Op het Sint-Pietersplein worden dinsdag zo’n 100 krijtcirkels aangebracht. Die moeten jongeren helpen om de afstandsregels correct na te leven. De cirkels hebben een diameter van zes meter en bieden plaats aan vier personen.

De krijtcirkels zijn bedoeld als hulpmiddel voor de studenten en de politie om de drukte op het Sint-Pietersplein beter in te schatten. Tussen iedere cirkel is steeds vier meter afstand voorzien. Er komen ook extra afvalkorven op het plein.

Rechtstreekse aanleiding voor deze maatregel zijn de taferelen van vorige week. Woensdagavond verzamelden naar schatting duizend feestende jongeren op het plein en moest de politie ingrijpen.

Vertrouwen geven

“De meeste studenten houden zich goed aan de richtlijnen”, vertelt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). “We willen hen het vertrouwen geven om op een coronaveilige manier in kleine groepjes samen te komen. Het is aan de studenten om te tonen dat ze hier verantwoordelijk mee kunnen omgaan.”

De Stad wil jongeren ook op andere manieren helpen om veilig van de buitenlucht te genieten. Zo zullen alternatieve, minder drukke plekjes in Gent actief worden gepromoot en staan er op de stadswebsite tips over wat wel nog mogelijk is.