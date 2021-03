Sophie Wilmès tegen idee om vaccinatie koppelen aan meer vrijheid om zich in Europa te verplaatsen

De minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès is niet te spreken over het voorstel van Ursula von der Leyen om een “digitale groene pas” te geven aan wie gevaccineerd is tegen het coronavirus. “Voor België is hier geen sprake van”, schrijft Wilmès maandag op Twitter.

“De eerbiediging van het non-discriminatiebeginsel is des te fundamenteler omdat vaccinatie niet verplicht is en er nog geen algemene toegang is tot het vaccin”, schrijft Wilmès als antwoord op een Tweet van de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.

Die laatste had maandag aangekondigd dat er komende weken een wetsvoorstel zou worden ingediend om een “Digital Green Pass” te kunnen creëren. Een pas die moet kunnen bewijzen dat iemand gevaccineerd is, waarop de resultaten van testen op te zien zijn voor diegenen zonder vaccin en waar informatie op zou moeten staan over een eventuele genezing van het coronavirus. “We willen de komende maand de technische voorwaarden creëren”, zei von der Leyen maandagochtend tijdens een videogesprek met Europarlementsleden van haar partij CDU/CSU. Een voorstel dat al op 17 maart zou kunnen worden voorgesteld.

Voor België is er geen sprake van om vaccinatie te koppelen aan de vrijheid om zich in Europa te verplaatsen. De eerbiediging van het non-discriminatiebeginsel is des te fundamenteler omdat vaccinatie niet verplicht is en er nog geen algemene toegang is tot het vaccin.

Discriminatie

Volgens Wilmès is het idee van een gestandaardiseerd Europees Systeem waarmee elk individu informatie over zijn vaccinatie of testresultaten digitaal kan verzamelen geen slecht idee. Maar zo’n pas zou discriminerend kunnen zijn voor wie niet ingeënt is met een coronavaccin. En aangezien het in ons land niet verplicht is om zich te vaccineren, zou zo’n pas voor problemen kunnen zorgen. Volgens minister Wilmès is het daarom dan ook absoluut niet de bedoeling dat er voor ons land zo’n pas komt.

Op de dagelijkse persbriefing van de Europese Commissie legde von der Leyen uit dat de bevoegdheid om de beslissen of er aan zo’n bewijs andere voordelen worden gekoppeld, zoals de aanschaf van een festival ticket, van de lidstaten blijft. Heel wat landen die rekenen op toerisme lieten al weten zo’n pas een goed idee te vinden. Duitsland, Frankrijk en België staan eerder op de rem uit angst voor een verdoken vaccinatieplicht of discriminatie tussen burgers.