Hoe het kan dat enkele kleuterjuffen en ‘gewone’ burgers al gevaccineerd zijn, terwijl zorgpersoneel zit te wachten

Het wil maar niet vlotten met de vaccinatiecampagne. Na de problemen met de leveringen doken afgelopen weekend allerhande fouten op met de reservelijsten. Zo kreeg een honderdtal mensen hun prik te vroeg na een oproep op Facebook, en kwam in Limburg een aantal kleuterjuffen al aan de beurt. Een probleem dat nu van de baan zou moeten zijn, zegt Zorg en Gezondheid. Al is niet iedereen overtuigd.

Wat doe je met vaccins als de persoon voor wie ze bedoeld zijn niet komt opdagen? Want zodra een flacon ontdooid is, moet het snel toegediend worden. Weggooien is zonde, dus raadplegen vaccinatiecentra ...