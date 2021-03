Belgische jenever voortaan beschermd in China

Het akkoord tussen de Europese Unie en China over de bescherming van geografische aanduidingen is maandag van kracht geworden, zo heeft de Europese Commissie meegedeeld. Voortaan wordt onder meer Belgische jenever beschermd in China.

Het akkoord, dat twee jaar geleden in Peking is ondertekend, beschermt honderd Europese geografische aanduidingen in China en honderd Chinese geografische aanduidingen in de EU tegen misbruik en namaak. Dat biedt “wederzijdse handelsvoordelen” en zal consumenten toegang bieden tot “authentieke producten uit twee regio’s met rijke culinaire en culturele tradities”, aldus de Commissie.

Op de Europese lijst staan producten als cava, champagne, feta, irish whiskey, ouzo, porto, prosciutto di parma en manchego-kaas. Ook jenever uit België wordt voortaan beschermd in China. Op de lijst met Chinese geografische aanduidingen prijken onder andere Pixian-bonenpasta, witte thee van Anji en Panjin-rijst. Binnen vier jaar wordt de lijsten uitgebreid met 175 extra productnamen aan beide zijden.

De Commissie ziet veel potentieel voor de Europese voedingssector op de Chinese markt. China was vorig jaar de derde belangrijkste bestemming voor de sector, met 16,3 miljard euro aan export tot november. Het is ook de tweede belangrijkste exportmarkt voor Europese producten met een geografische aanduiding.