VN-deskundigen eisen internationaal onderzoek naar vergiftiging van Navalny

Twee onafhankelijke deskundigen van de Verenigde Naties hebben maandag opgeroepen tot een internationaal onderzoek naar de vergiftiging in augustus van Kremlin-opposant Aleksej Navalny. Ze eisten ook zijn “onmiddellijke vrijlating.”

“Gezien de ontoereikende reactie van de nationale autoriteiten, het gebruik van verboden chemische wapens (...), zijn wij van mening dat er dringend een internationaal onderzoek moet worden uitgevoerd om de feiten vast te stellen en alle omstandigheden met betrekking tot de vergiftiging van Navalny op te helderen”, aldus een persbericht van Agnès Callamard, speciaal rapporteur voor buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies, en Irene Khan, speciaal rapporteur voor de promotie en de bescherming van de vrijheid van meningsuiting.

EU rondt sanctieprocedure tegen Russische functionarissen af

De Europese Unie heeft maandag ook definitief haar nieuwe sancties aangenomen tegen vier Russische functionarissen voor hun betrokkenheid bij de juridische procedure tegen Navalny, en de repressieve aanpak van de protesten tegen de veroordeling van de oppositiepoliticus. De ambassadeurs van de 27 lidstaten hebben het licht op groen gezet, dinsdag worden de namen van de betrokkenen openbaar gemaakt.

De vier personen mogen niet langer naar de Europese Unie reizen en hun eventuele tegoeden op Europees grondgebied worden bevroren. Volgens twee goed ingelichte bronnen gaat het om Aleksander Kalasjnikov, de directeur van het Russische gevangeniswezen, Aleksander Bastrykin, de topman van de Russische anticorruptiedienst, procureur-generaal Igor Krasnov en Viktor Zolotov, hoofd van de Russische Nationale Garde. Dinsdag verschijnen hun namen in het officiële publicatieblad van de Europese Unie.

De nieuwe sancties komen er in de nasleep van de veroordeling van Navalny. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken gaven vorige week maandag hun fiat. In oktober werden al sancties tegen zes Russen aangenomen voor hun betrokkenheid bij de vergiftiging van Navalny. Het uithangbord van de Russische oppositie zelf is zondag in een gevangeniskolonie op zowat 200 kilometer ten oosten van Moskou aangekomen om er zijn gevangenisstraf van 2,5 jaar uit te zitten.

De Russische viceminister van Buitenlandse Zaken, Aleksander Groesjko, bevestigde maandag dat zijn land “zeker” de nieuwe Europese sancties zal beantwoorden. “De Europese Unie gaat verder op de ingeslagen illegale weg. Dit is een absolute impasse”, zou hij volgens het persbureau Interfax hebben gezegd.