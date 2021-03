Minister van Financiën Van Peteghem vreest heractivering Europese begrotingsregels na 2021

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem vreest de gevolgen van het heractiveren van de Europese begrotingsregels op de economische relance. De Europese begrotingsregels moeten herzien worden met het oog op publieke investeringen, vindt hij.

Om de lidstaten in staat te stellen om de gezondheidscrisis op te vangen, heeft de Europese Unie de toepassing van de regels over het maximale begrotingstekort en de overheidsschuld (respectievelijk 3 en 60 procent van het bbp) tot het einde van het jaar opgeschort.

De heractivering van die regels zou een probleem vormen voor de ambitie van België om tegen 2030 4 procent overheidsinvesteringen te halen, aldus Van Peteghem. De minister verwijst ook naar de boekhoudkundige begrotingsregels voor verantwoorde openbare investeringen, die volgens hem met 20 procent verminderd zijn in de Europese Unie tussen 2009 en 2018.

Discussie met Europese Commissie

Er loopt een discussie met de Europese Commissie over de manier waarop productieve investeringen in rekening gebracht moeten worden. Ons land rekent daarbij op steun van andere lidstaten voor het Belgische standpunt. Van Peteghem is optimistisch een consensus te vinden, aangezien ook andere landen als gevolg van de crisis met gelijkaardige problemen kampen.

“Op die manier zouden de regels niet enkel een duurzaam budgettair kader garanderen, maar ook productieve investeringen die tot groei leiden aanmoedigen. Dat is een winwin-situatie waarvoor ik me volledig engageer op Europees niveau”, stelde Van Petheghem.

Fiscale hervorming

In België wordt ook een fiscale hervorming verwacht, wat voor Van Peteghem ook een fundamenteel instrument is om het economisch herstel na de crisis te garanderen. “De relance start vandaag, bijna een eeuw na de New Deal, 40 jaar na Poupehan (het Ardens dorpje waar in 1982 het Belgische economisch herstel werd afgesproken) is het tijd dat we samen onze verantwoordelijkheid nemen en de noodzakelijke keuzes maken”, zei hij.

De Europese Commissie beraadt zich deze week over de toepassing van de begrotingsregels na 2021. In een toespraak voor de European Fiscal Board waarschuwde bevoegd eurocommissaris Paolo Gentiloni alvast voor een te snelle intrekking van steunmaatregelen. “Op vlak van budgettaire steun zijn de risico’s van te weinig te doen op dit moment groter dan de risico’s van te veel te doen”, zei hij. De Italiaan wil ook vermijden dat budgettaire saneringen ten koste van investeringen gaan, zoals na de financiële crisis van 2008 het geval was.