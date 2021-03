Een man (25) filmde als student meer dan jaar verschillende kotgenotes in de gemeenschappelijke douches van een studentenhome van UGent. Maandag stond hij voor de Gentse rechtbank voor het maken van naaktbeelden van twaalf vrouwen én het bezit van kinderporno.

“Intieme relaties zijn sindsdien een uitdaging geworden. Angst en paniek overheersen nog steeds bij ons. Als we alleen wandelen op straat of een simpele douche nemen zijn we bang.” Daarop barste de vrouw ...