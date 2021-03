Acht transmigranten gered uit container in Zeebrugge

Zeebrugge - In de haven van Zeebrugge zijn maandagochtend opnieuw acht transmigranten uit een container gered. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. In hun noodoproep vertelden de slachtoffers dat twee mensen bijna bewusteloos waren, maar uiteindelijk bleken ze in goede gezondheid te verkeren.

Naar aanleiding van de noodoproep werd maandagochtend een reddingsactie op touw gezet. Daardoor moest ook een deel van de havenactiviteit stilgelegd worden. De container kon uiteindelijk gelokaliseerd worden, waardoor acht transmigranten bevrijd konden worden. Na een medische controle bleken de acht verstekelingen in relatief goede gezondheid te verkeren. Volgens het parket was er op het moment van hun redding in ieder geval geen sprake van bewusteloosheid.

De transmigranten zouden in de container geklommen zijn toen die op een goederentrein stond. Samen met de trein reden ze dus de haven van Zeebrugge binnen. Het gaat om mensen uit Algerije, Marokko, Libië en Oekraïne. Een deel van de lading bleek beschadigd te zijn.

Opvallend genoeg deed zich in de vooravond van maandag 22 februari al een bijna identiek incident voor. “Deze intrusies in de haven hebben ernstige financiële gevolgen voor de haven zelf, omdat we in dergelijke situaties genoodzaakt zijn een reddingsactie op te zetten en te vragen dat een stuk havenactiviteit wordt stilgelegd”, aldus procureur Frank Demeester. Het parket vreest dat de problematiek zal blijven aanhouden. “We zullen uiteraard ook in de toekomst alles op alles zetten om te vermijden dat dergelijke incidenten fataal aflopen.”