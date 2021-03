Nieuwe coach voor Michel Vlap: Arminia Bielefeld ontslaat coach Uwe Neuhaus

Bundesliga-club Arminia Bielefeld heeft de samenwerking met coach Uwe Neuhaus (61) beëindigd. Dat heeft de promovendus vandaag bekendgemaakt.

Neuhaus coachte Bielefeld sinds december 2018. Hij hielp de club vorig jaar aan de promotie naar de Bundesliga. Al sinds afgelopen zomer overwoog Bielefeld wijzigingen door te voeren in de trainersstaf, “als onderdeel van de strategie op de lange termijn” en “ongeacht het resultaat in het huidige seizoen”. Volgens Duitse media ligt Frank Kramer, hoofd van de jeugdacademie van Red Bull Salzburg, in polepositie om Neuhaus op te volgen.

Ook assistent Peter Nemeth verlaat de club. Voor Arminia Bielefeld spelen Nathan de Medina en de door Anderlecht uitgeleende Nederlander Michel Vlap. De club is na 22 gespeelde wedstrijden met 18 punten op twee na laatste in de Bundesliga. In de voorbije vijf wedstrijden pakte Bielefeld slechts één punt, uitgerekend op het veld van Rekordmeister Bayern Munchen. (belga)