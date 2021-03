Oostenrijkse rechtbank veroordeelt moeder tot levenslang voor moord op haar drie kinderen

Een 31-jarige vrouw is maandag in Oostenrijk tot een levenslange celstraf veroordeeld voor de moord op haar drie kinderen.

De vrouw had de drie kinderen, die voortkwamen uit een gearrangeerd huwelijk, in oktober vorig jaar met een kussen verstikt. Ze heeft de feiten toegegeven. Ze verklaarde voor de rechtbank dat ze samen met haar drie kinderen – dochters van negen en drie jaar oud en een acht maanden oude zoon – “naar de hemel” wilde gaan. De vrouw had na de drievoudige moord tevergeefs geprobeerd zichzelf van het leven te beroven.

De advocate van de vrouw heeft aangekondigd dat ze de uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg zal aanvechten. Er wordt beroep aangetekend, maar er wordt ook een poging ondernomen om de uitspraak nietig te laten verklaren.

De advocate zegt dat haar cliënte, die geboren werd in Nepal, aan psychiatrische stoornissen lijdt en daarom ontoerekeningsvatbaar is. De experts van het gerecht hadden gesteld dat ze ondanks een mentale aandoening wel degelijk verantwoordelijk was voor haar daden.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.