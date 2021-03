Hedgefondsbaas strijkt recordsom van half miljard op

De baas van het Britse hedgefonds TCI, Christopher Hohn, heeft zichzelf in 2020 een dividend van net geen 500 miljoen dollar uitbetaald. Daarmee heeft hij volgens de Britse krant The Guardian het record in het Verenigd Koninkrijk te pakken.

Met de som van 479 miljoen dollar (iets minder dan 400 miljoen euro) heeft de investeerder, die 100 procent van The Children’s Investment Fund bezit, 9.000 keer het mediaanloon in het Verenigd Koninkrijk opgestreken.

In 2019 streek Hohn nog 261 miljoen dollar op, maar TCI, dat onder meer aandelen heeft in Visa, Microsoft en het moederbedrijf van Google, Alphabet, zag vorig jaar de inkomsten voor belastingen stijgen van 420 miljoen tot 695 miljoen dollar. De omzet steeg in dezelfde periode van 472 miljoen naar 888 miljoen dollar.

Het hedgefonds heeft zijn hoofdzetel in het chique Mayfair in Londen, maar de overkoepelende organisatie staat geregistreerd op de Kaaimaneilanden, een Brits overzees territorium dat bekendstaat als een belastingparadijs.

Filantroop

Hohn is één van de meest genereuze filantropen in het Verenigd Koninkrijk. In 2019 doneerde hij 386 miljoen dollar aan goede doelen. Zijn fonds draagt het bestrijden van de klimaatcrisis hoog in het vaandel. Zo doneerde hij in 2019 50.000 dollar aan Extinction Rebellion.

Volgens The Guardian, dat het nieuws naar buiten bracht, gaat het om de grootste som die ooit werd uitgekeerd in het Verenigd Koninkrijk. Het vorige record stond op naam van Denise Coates, de oprichter van de Britse bookmaker Bet365. Die had in 2018 323 miljoen pond (373 miljoen euro) verdiend.